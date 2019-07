Förste. Grund war ein medizinischer Notfall in der Nachbarschaft. Patient sei dann aber doch mit dem Rettungswagen abtransportiert worden.

Rettungshubschrauber landet auf Sportplatz in Förste

In Förste ist am Freitagmorgen gegen 9 Uhr ein Rettungshubschrauber aus Göttingen auf dem Sportplatz gelandet. Grund sei nach Angaben des Piloten ein medizinischer Notfall in der Nachbarschaft gewesen. Der Rettungswagen aus Herzberg hätte nicht schneller sein können. Der Patient sei dann aber doch mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht worden.