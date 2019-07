Zwei Burschen ziehen mordend durch den Harz

Die ehemalige Polizeiwache am Johannistor, im Vordergrund die Sösebrücke. Das Gebäude war 1913 Polizeidienststelle und Gendarmerieposten und wurde durch die sinnlose Brückensprengung am 12. April 1945 völlig zerstört.

Protokolle und Berichte von Polizei und Ermittlungsbehörden sowie Gerichtsurteile sind wichtige Zeitdokumente, die Aufschluss geben über das Geschehen in früheren Zeiten. Sie dokumentieren Besonderheiten und herausragende Geschehnisse, wie etwa einen spektakulärer Mord, der sich vor mehr als 100 Jahren in Osterode ereignete. Wie ein Krimi liest sich die Geschichte um zwei kriminelle junge Männer, die 1913 einen Gastwirt und Ratsarbeiter erschossen. Ihren Ursprung nimmt die Geschichte in Braunlage, die der Osteroder Polizeikommissar Pfahlert 1930 unter dem Titel „Mein wichtiges dienstliches Erlebnis im Vollzugsdienst“ veröffentlichte.

Im September 1913 wurden die Polizeibehörden in Kenntnis darüber gesetzt, dass es in Braunlage zu einem Raubmord gekommen sei. Die zwei Täter sollen die Flucht ergriffen haben und sich in Osterode aufhalten. Der Polizeikommissar schreibt: Am 10. September 1913, mittags kurz vor 1 Uhr, wurde die Polizeiverwaltung hier (das Telefongespräch nahm der Verfasser selbst entgegen) davon in Kenntnis gesetzt, dass in der Nacht vom 9. zum 10. September 1913 der Gastwirt Schröder in Braunlage beraubt und durch Revolverschüsse ermordet sei. Zwei in Verdacht stehende junge Burschen sollten in größter Eile die Chaussee nach dem Sonnenberger Weghaus entlang gehastet und in Richtung Clausthal-Zellerfeld weiter geeilt sein. Festgestellt war, dass die beiden in Verdacht stehenden Personen dann in Clausthal-Zellerfeld gefrühstückt und sich in einem Lohnfuhrwerk nach Osterode weiter begeben hatten. Die Verdächtigen waren also hier in Osterode zu erwarten.

Gut zu Mittag gegessen

Die verfügbaren Polizeikräfte waren in Kenntnis gesetzt. Während ein Teil sich nach dem Ausgange der Stadt begab, von wo die Verbrecher zu erwarten waren, begab sich der andere Teil in die Stadt, um in den Wirtschaften nach den fraglichen Verbrechern zu suchen.

Der letzteren Tätigkeit schloss sich auch der derzeitig hier stationierte Gendarmerie-Wachtmeister Müller an. Die letztgenannte Streife stellte dann alsbald fest, dass beide Verbrecher hier in Osterode in einem Hotel gut zu Mittag gegessen hatten und dann zum Kaufmann Auerhahn hier gegangen waren, um sich daselbst einzukleiden.“ Beim genannten Kaufmann, so schreibt der Polizist 1930 weiter, wurden die beiden Tatverdächtigen von der letztgenannten Streife gestellt. Nach ihren Personalien befragt, zogen beide Raubmörder sofort ihre Schusswaffen und eröffneten das Feuer auf die beiden Polizeibeamten.

Drei Revolverschüsse

Und weiter heißt es: „Dem Gendarmerie-Wachtmeister Müller gelang es schließlich, einen der Verbrecher festzunehmen, wogegen der Polizei-Sergeant Müller drei Revolverschüsse erhielt, von denen einer das Kinn durchdrang, ein anderer an dem Schulterblatt abprallte und ein dritter im Rockkragen stecken blieb. Der dem Beamten zur Hilfe eilende Ratsarbeiter Luchterhand erhielt einen Schuss durch den Magen, dem er in wenigen Minuten erlag.

Der zweite Raubmörder entsprang in dem Augenblick aus dem Fenster und flüchtete auf den Dachboden des Auerhahnschen Hauses, als der Gendarmerie-Wachtmeister Müller den Täter an Zivilpersonen übergab, die diesen zur Polizeiwache führten.“

Verbrecher schon erwartet

Inzwischen waren auch die Polizeibeamten auf dem Kampfplatz erschienen, die die Verbrecher noch auf dem Anmarsch nach Osterode erwarteten. Ebenso war inzwischen Verstärkung von der Gendarmerie herbeigeeilt. Das Auerhahnsche Haus wurde nun umstellt, und als der Verbrecher auf die Aufforderung, sich zu ergeben, mit Revolverschüssen antwortete, wurde mit vereinten Kräften das Feuergefecht auf ihn eröffnet.

Aber der Verbrecher ergab sich nicht. Schließlich wurde die Feuerwehr alarmiert, die mit voller Ausrüstung anrückte. Mit langen Haken wurde das Dach eingeschlagen, die innere Verkleidung herabgerissen, so dass große Öffnungen entstanden. In diese richtete man den Wasserstrahl, dass das nasse Element fußhoch auf dem Boden stand. Der Mörder ergab sich immer noch nicht, so dass versucht wurde, ihn auszuräuchern.

Stroh und weitere leicht verbrennbare Gegenstände wurden unter der Treppe angezündet. Der beizende Qualm stieg hinauf zu dem Mörder. Er drang aus allen Öffnungen des Daches in dicken Schwaden heraus, so dass der Verbrecher kaum atmen konnte. Aber noch immer ergab er sich nicht.

Der Kampf tobte weiter. Schließlich sah man durch eine große Öffnung hindurch den Verbrecher in Todeszuckungen mit dem Oberkörper auf einem Koffer liegen. Beim Eindringen auf den Boden hauchte der Mörder sein Leben aus.

Inzwischen war die Gerichts-Kommission aus Braunschweig erschienen, und es wurde bekannt, was die beiden Verbrecher weiter auf dem Kerbholz hatten. Es handelte sich um den 19-jährigen Kellner Hannemann aus Wiesenau in Ostpreußen und um den 23-jährigen Diener Plog aus Peine.

Sparkasse überfallen

Beide hatten außerdem kurz zuvor in der Gemeinde-Sparkasse zu Wilhelmsburg bei Hamburg einen verwegenen Bankraub ausgeführt: Sie waren im Auto vorgefahren, waren unter dem Ruf „Hände hoch“ in das Sparkassenlokal eingedrungen und schossen ohne weiteres dem Kassierer eine Kugel in den Kopf. Sie raubten 213 Mark, die auf dem Tische lagen, mussten aber flüchten, weil es einem Bankbeamten gelungen war, durchs Fenster zu entfliehen. Bevor Hilfe herbeigeeilt war, hatten die Räuber das Auto wieder bestiegen und waren nach Hamburg zurückgefahren.

Da man inzwischen ihre Persönlichkeiten festgestellt hatte, konnten sie sich in Hamburg nicht lange halten. Sie reisten deshalb in den Harz und wohnten eine Zeit lang im Sonnenberger Wegehaus. Von hier aus machten sie Abstecher nach Braunlage, wo sie beim Gastwirt Schröder einen Einbruchdiebstahl verübten.

In der Nacht vom 9. zum 10. September 1913 kehrten sie abermals bei Schröder ein, gaben sich als Weinreisende aus und machten eine große Zeche. Nachdem die übrigen Gäste das Lokal verlassen hatten, kneipten sie mit Schröder allein weiter.

Gegen 4.30 Uhr morgens setzten sie einen Streit mit Schröder in Szene, in dessen Verlauf sie den Wirt durch Revolverschüsse ermordeten. Den in den letzten Zügen liegenden Mann beraubten die Mörder, drehten noch sämtliche Gashähne in dem Lokal auf und flohen dann über Clausthal-Zellerfeld bis Osterode, wo sie ihr Schicksal ereilte. Wie später in der Anatomie in Göttingen festgestellt wurde, hatte Hannemann am Körper etwa 38 Schussverletzungen gehabt.

Der Artikel des Osteroder Kommissars wurde in der Jubiläumsausgabe 1930 des Osteroder Kreisanzeigers veröffentlicht. Polizeikommissar Pfahlert wurde am 14. Januar 1929 für seinen Artikel von der Zeitschrift „Die Polizei“ mit einem Preis ausgezeichnet.

Damals war dieses Ereignis sicherlich lange Gesprächsstoff in Osterode und es wurde vielleicht auch etwas dazu gedichtet. Im Volksmund sind Aussprüche wie Strauchdiebe, Räuberpistolen, Spitzbuben, Klemm und Klau noch heute bekannt.