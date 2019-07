Deutsche aus Russland haben sich ihre Kultur bewahrt

Volk auf dem Weg – unter diesem Motto stand ein musikalischer Nachmittag in der Osteroder Stadthalle, der sich der Geschichte und Gegenwart der Deutschen aus Russland widmete. Eingeladen dazu hatten die Kreisgruppe Osterode-Göttingen der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und der deutsch-russische Chor „Klingeltal“ aus Osterode.

Nelli Root, vom Vorstand des Gastgebers, freute sich bei ihrer Begrüßung, dass so viele interessierte Bürger gekommen waren und wünschte allen eine gute Reise durch die Geschichte der Russland-Deutschen. Marianne Neumann, stellvertretende Vorsitzende der Landesgruppe der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland (LmDR) schloss sich den Worten ihrer Vorrednerin an.

Danach gehörte erst einmal die ganze Aufmerksamkeit dem Chor „Klingeltal“, dessen Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Swetlana Gauks auftraten. Dabei wurden sie von Alexander Piljuk auf dem Akkordeon begleitet. Der Chor entführte an diesem Nachmittag aber nicht ausnahmslos in die russische Volksmusikwelt, er erinnerte unter anderem auch mit „Merci Cherie“ an Udo Jürgens. Für die passenden Klavierklänge sorgte Samira Kussner. Die Kinder Tim, Xsenia und Anna stimmten auf der Bühne Franz Mosers Lied „Friede allen Menschen“ an. Der Frauenchor Osterode und der Chor „Klingeltal“ unterstützten die jungen Sänger.

Mit dabei war auch der Frauenchor Badenhausen, der unter der Leitung von Swetlana Gauks die Besucher unter anderem mit „Mein kleiner grüner Kaktus“ begeisterte. Gleiches tat der MGV Badenhausen, der zusammen mit dem MGV Schwiegershausen eine Premiere feierte: Die Chöre traten erstmals offiziell zusammen auf, und stimmten unter anderem „Santiano“ an. Chorleiterin war auch hier Swetlana Gauks.

Der Gastchor „Heimatmelodie“ aus Hannover präsentierte unter Olga Welz zwei russische Lieder. Höhepunkt war allerdings der Auftritt eines jungen Duos: Mariella Gauks begleitete sich selbst bei dem Lied „Little me“ auf dem Klavier. Alexander Piljuk hatte das Akkordeon gegen sein Saxophon ausgetauscht. Sie überzeugten mit ihrem harmonischen Zusammenspiel.

Wirtschaftliche Blüte

Gleiches galt für Jakob Fischer von der LmDR Stuttgart und Projektleiter einer gleichnamigen Wander-Ausstellung, die auch in der Stadthalle zu sehen war. Er stellte den Schicksalsweg der Deutschen aus Russland mit nachdenklich stimmenden Vorträgen dar. Der Schicksalsweg habe bereits 1763 durch ein Manifest von Zarin Katharina II begonnen. Damals seien rund 100.000 Deutsche nach Russland gegangen und hätten 100 Jahre lang für eine wirtschaftliche Blüte gesorgt. 1870 erfolgte aber die Abschaffung von Privilegien, wie etwa die kulturelle Autonomie.

Noch vor dem Ersten Weltkrieg sollte der Leidensweg der Deutschen in Russland geebnet werden, 1915 kamen Liquidationsgesetze heraus, womit die Verschleppung begann. Mit der Oktoberrevolution im Jahr 1917 folgten Enteignungen und Verfolgungen. Es sollte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn in der Zeit von 1928 bis 1932 erfolgten die Verschärfung der Repressalien und die Verschleppung nach Zentralasien. Im Zweiten Weltkrieg wurden 1,1 Millionen Russlanddeutsche zur Zwangsarbeit östlich des Urals deportiert. 1948 wurde die „Verbannung auf ewige Zeiten“ festgeschrieben.

Erst 1955 gab es einen Lichtblick. Denn die Zwangsaufsicht wurde aufgehoben und die Familienzusammenführung begann. Erste Autonomiebestrebungen waren zu bemerken. 1970 wurde dann der Moskauer Vertrag mit Ausreiseregegelungen unterschrieben. Die Ausreisewelle nahm ihren Lauf, die noch heute zu bemerken ist. Die Deutschen wollten und wollen zurück nach Deutschland kommen und hier einen Neubeginn starten. Eine der erfolgreichsten Aussiedlerinnen ist die Schlager-Ikone Helene Fischer.

Bei all diesen Miseren haben sich die Russlanddeutschen ihre Kultur bewahr. Sie wird auch heute noch gepflegt, so Jakob Fischer.