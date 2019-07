Berufsfachschule Pflege stellt sich neuen Herausforderungen

Die Berufsfachschule Pflege an den berufsbildenden Schulen II Osterode freut sich auf neue Herausforderungen: „Ab Januar 2020 wird die Pflegeausbildung in ganz Deutschland eine neue Struktur bekommen. Die Ausbildungen in den Berufsfeldern Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege und Altenpflege werden miteinander verzahnt“, meint Oberstudienrätin Franziska-Maria Schell.

Alle Auszubildenden werden zunächst zwei Jahre lang gemeinsam, also generalistisch ausgebildet. Zum Ende des zweiten Ausbildungsjahres kann gewählt werden, ob der Abschluss generalistisch mit der Bezeichnung „Pflegefachfrau/Pflegefachmann“ oder eine Spezialisierung mit dem Schwerpunkt Altenpflegerin/Altenpfleger oder Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in erfolgen soll.

Generalistische Ausbildung

Entsprechend dieser Entscheidung wird das dritte Ausbildungsjahr weiter generalistisch ausgebildet oder in einer Vertiefung mit dem Schwerpunkt der Pflege alter Menschen oder der Pflege von Kindern. Die BBS II Osterode, die seit 25 Jahren erfolgreich die Ausbildung im Bereich Altenpflege anbietet, lud bereits mehrfach ihre mehr als 45 Kooperationspartner der Altenpflege sowie andere Pflegeschulen zu Informationsveranstaltungen ein.

Die Teamleiterin der Berufsfachschule Altenpflege ist Oberstudienrätin Franziska-Maria Schell. Sie bedankte sich bei allen Einrichtungen für die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit und machte deutlich, dass die BBS II für die veränderte Pflegeausbildung ab 2020 mit kompetentem Personal, guter räumlicher und materieller Ausstattung sowie modernster Unterrichtsmethoden gerüstet sei.

Thomas Knäpper vom Beratungsteam Pflegeausbildung des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben informierte alle Beteiligten über Neuerungen und beantwortete Fragen der Kooperationspartner zu den Möglichkeiten der praktischen Umsetzung der neuen Pflegeausbildung. Das nächste Treffen für Heim- und Krankenhausleitungen, Pflegedienstleitungen und Pflegeschulen findet am 15. August um 13 Uhr in den Räumen der BBS II Leege statt. Im Mittelpunkt sollen dann die Organisation einer qualitativ hochwertigen und zukunftsorientierten Ausbildung im Bereich Pflege sowie notwendige Absprachen zu Kooperationen und Kooperationsverträgen stehen.

Knäpper steht den Heim- und Krankenhausleitungen sowie den Pflegedienstleitungen anschließend am 28. August in den Räumen der BBS II Leege für weiterführende Fragen und Beratungen rund um das Thema Kooperationsverträge zur Verfügung. Speziell für Praxisanleitungen findet am 25. September auch in den Räumen der BBS II Leege ein Arbeitstreffen statt, hier wird die Erstellung von Ausbildungsplänen im Mittelpunkt stehen.

Leistungsstarker Partner

„Mit diesen verschiedenen Angeboten zeigt sich einmal mehr, dass die BBS II auch zukünftig ein leistungsstarker und verantwortungsbewusster Partner in der Pflegeausbildung ist und die vielen Pflegeeinrichtungen bei der Bewältigung der neuen Aufgaben konstruktiv unterstützt. Wir sind für unsere aktuellen und zukünftigen Auszubildenden, für pflegebedürftige Menschen in unserer Region und nicht zuletzt für unsere Pflegeeinrichtungen und Partner im Bereich der Pflege da. Hand in Hand wollen wir dem Fachkräftemangel im Bereich der Pflege begegnen“, sagt Franziska-Maria Schell. Die BBS II wird ab August 2020 sowohl die generalistische Pflegeausbildung zur „Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann“, als auch die Ausbildung mit der „Spezialisierung Altenpfleger/Altenpflegerin“ anbieten. Ab August 2019 gibt es noch Plätze für die dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin und zum Altenpfleger.