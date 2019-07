Unterwegs im Spreewald

In den Spreewald ging es kürzlich für einige Mitglieder des SoVD Schwiegershausen. zunächst besuchte man Berlin, unternahm eine Stadtrund- und eine Schifffahrt und dann ging es nach Vetschau, zum Hotel Radduscher Hafen. An Tag 2 stand dann die Rundfahrt durch den Spreewald an. Tropical-Island, Schlepzig, das Bauernmuseum, sowie die Brennerei „Spreewald Destillerie“ und eine Kahntour standen auf dem Programm. An tag 3 ging es ins Lausitzer Seenland. Auch hier gab es eine Schifffahrt. An tag 4 stand Cottbus auf dem Plan. Am Abend verbrachte man einige gesellige Stunden zum Abschied mit Musik und Trachtenvorführung. Auf der Heimreise besuchte man das Schloss des Königs Wursterhausen mit dem Tabakkollegium von Friedrich-Wilhelm I., dem Soldatenkönig und Vater Friedrich II., dem alten Fritz.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder