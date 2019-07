Hochzeit der Sparkassen: Osteroder Seite hat unterschrieben

Mit dem einstimmigen Beschluss des Kreistags zur Fusion der Sparkasse Osterode am Harz und der Stadtsparkasse Bad Sachsa am Mittwoch hatten alle beteiligten politischen Gremien dem Zusammenschluss ihre Zustimmung gegeben. Am Donnerstag traf sich in Osterode der Sparkassenzweckverband im ehemaligen...