Osteroder Polizeigebäude wird 40 Jahre alt – Tag der offenen Tür

Das Polizeidienstgebäude in der Abgunst in Osterode.

Die Polizeiinspektion Northeim und das Polizeikommissariat Osterode veranstalten in diesem Jahr gemeinsam den „Tag der offenen Tür“ der Polizeidirektion Göttingen. Die Veranstaltung wird jedes Jahr abwechselnd in den Inspektionsbereichen von Göttingen über Northeim, Hameln/Holzminden, Hildesheim bis hin nach Nienburg/Schaumburg organisiert.

Am Sonntag, 23. Juni, findet dieses Ereignis in der Zeit von 10 bis 17 Uhr rund um das und auf dem Gelände des Polizeikommissariats Osterode statt. Dass der „Tag der offenen Tür“ in den Harz kommt, hat einen ganz besonderen Grund: Das Polizeidienstgebäude in der Abgunst 5 wird 40 Jahre alt. Deshalb präsentiert sich die Dienststelle an ihrem Jubiläum mit einem abwechslungsreichen und bunten Programm und „fährt so einiges auf“ (wir berichteten). Unterstützt und ergänzt werden die Ordnungshüter dabei von vielen Partnern. Rettungs- und Hilfsdienste werden genauso vertreten sein wie Jugendhilfeeinrichtungen und zahlreiche weitere Organisationen.

Geschichte des Dienstgebäudes

Am 26. März 1979 erfolgte die offizielle Übergabe des neuen Polizeidienstgebäudes an den damaligen Polizeiabschnitt Osterode. Innenminister Dr. Möcklinghoff gab der Polizei die Ehre und überreichte feierlich den Schlüssel.

Das seinerzeit top-moderne Gebäude galt längere Zeit als Musterdienststelle für die niedersächsische Polizei. Für die Beschäftigten der Osteroder Polizei ging ein lang gehegter Wunsch endlich in Erfüllung – fand man die Polizeidienststelle bis dato doch eher in „verschlissenen“ Häusern. So fühlen sich die „Bewohner“, von einzelnen Unzulänglichkeiten abgesehen, noch heute in „ihrem“ Dienstgebäude wohl. Das Haus hat in seinen 40 Jahren verschiedene Organisationsreformen der Polizei erlebt. So fanden sich dort der Polizeiabschnitt, das nachgeordnete Polizeirevier, das Kriminalkommissariat, das Kriminalkommissariat und Polizeiinspektion und heute das Polizeikommissariat.

Bis zum Jahre 2004 wurde aus dem Gebäude heraus die Verantwortung für den gesamten Landkreis Osterode am Harz wahrgenommen – heute ist die vorgesetzte Dienststelle seit dem 1. Januar 2019 die Polizeiinspektion Göttingen, bis zum 31. Dezember 2018 war es die Polizeiinspektion Northeim/Osterode in Northeim.

„Das Polizeikommissariat Osterode nimmt die polizeilichen Aufgaben in der Stadt Osterode, der Stadt Herzberg, der Samtgemeinde Hattorf und der Gemeinde Bad Grund wahr“, erklärt Leiter Hans-Werner Ingold. Die Dienststelle mit ihren drei Polizeistationen in Herzberg, Bad Grund und Hattorf ist für mehr als 50.000 Bürgerinnen und Bürger zuständig und rund um die Uhr erreichbar.

74 Beschäftigte

Die Anzahl der Beschäftigten im Polizeikommissariat Osterode beträgt 74, davon in Osterode 53. Jährlich sind etwa 1.300 Verkehrsunfälle aufzunehmen und zu bearbeiten ebenso wie mehr als 2.500 Straftaten pro Jahr (Polizeiliche Kriminalstatistik), die zum ganz überwiegende Teil in Osterode und den zugehörigen Polizeistationen abschließend bearbeitet werden. Ingold: „Die schon traditionell hohe Aufklärungsquote beträgt über 70 Prozent und verschafft den Menschen in der Region einen hohen Schutz vor Kriminalität und ein positives Sicherheitsgefühl.“

Veränderungen im Lauf der Zeit

Die Liegenschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten wie auch die Organisation verändert. Die einst vorhandene Tankstelle existiert nicht mehr, und auch das Fotolabor wurde durch den Einzug der Digitalfotografie entbehrlich. Durch technische Nachrüstungen, insbesondere im PC-Bereich, wurden auch die Arbeitsplätze in den vergangenen Jahren immer wieder angepasst.

Ein gut ausgestatteter Erkennungsdienst und kriminaltechnischer Bereich ist nach wie vor vorhanden, ebenso ein Kfz.-Serviceplatz. Die Kriminalprävention, also die Verbrechensvorbeugung, genießt im Bereich der Polizeiinspektion, und auch ganz besonders im Polizeikommissariat Osterode, einen sehr hohen Stellenwert. Der Sachbearbeiter für Präventionsaufgaben im PK Osterode ist auch Angehöriger des Präventionsteams der Polizeiinspektion. „Trotz mehrfacher Organisationsanpassungen bietet die Abgunst 5 den Polizeibeamtinnen und -beamten sowie den beschäftigten Angestellten nach wie vor eine gute und zweckmäßig ausgestattete Grundlage für eine engagierte, qualifizierte und verlässliche Arbeit der Polizei zum Wohle der Menschen in unserer Region“, ist sich Polizeioberrat Ingold sicher.

Das Programm am Sonntag beginnt bereits um 10 Uhr mit unter anderem Informationsständen, dem Kinderland und der Präventionsmeile, die offizielle Begrüßung erfolgt um 11 Uhr mit anschließender Musik der Bigband des Polizeiorchesters Niedersachsen. mp