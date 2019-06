Auf der Osttangente in Osterode kam es zu einem Unfall.

Osterode Am Dienstagmorgen kam es in Osterode zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen auf der Osttangente zusammen. Eine Person erlitt einen Schock.

Unfall in Osterode: Autos kollidieren auf Osttangente

Gegen 9.30 Uhr am Dienstagmorgen kam es in Osterode zu einem Verkehrsunfall. Laut Polizei nahm eine Autofahrerin aus Hattorf beim Abbiegen auf die Osttangente einem aus Richtung Butterbergtunnel kommenden Verkehrsteilnehmer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Eine Person erlitt einen Schock. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro, so die Polizei. mp