Osteroder Tafel erhält eine neue Kühlzelle

Der besondere Anlass passe exakt in den Tag, stellte Sparkassenvorstand Thomas Toebe scherzhaft fest. In der Tat waren die Außentemperaturen bemerkenswert, als sich Sponsoren vor dem Gebäude der Osteroder Tafel in Osterode versammelten. Gemeinsam hatten sie für eine Investition über 17.000 Euro...