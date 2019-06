Kranzreiten in Förste: Und wieder bebt die Jagewiese

Förste In Förste wird am Pfingstwochenende das Kranzreiten veranstaltet. Die absoluten Stars dürften erneut die Kaltblüter sein.

Pfingstsonntag wird beim traditionellen Förster Kranzreiten wieder der Boden der Jagewiese beben, weil dort ab 13.30 Uhr Pferde an den Start gehen werden. Die absoluten Stars dürften allerdings erneut die Kaltblüter sein.

Auf großes Interesse dürfte aber auch das Rahmenprogramm stoßen. Denn, während die Reitsportgemeinschaft Förste und Umgebung das Hufspektakel durchführt, haben Bauernschaffer Jonas Fröhlich und Arbeiterschaffer Joshua Haase ein buntes Programm organisiert, welches bereits am Freitag, 7. Juni, um 20 Uhr mit einem großen Discoabend in der Mehrzweckhalle beginnt.

DJ Kai Hermann wird für gute Musik sorgen. Der Samstag, 8. Juni, beginnt um 10 Uhr mit dem Verteilen des Mai-Grüns in Förste und Nienstedt. Um 19 Uhr startet von der Gaststätte „Zum Schwarzen Bären“ der Abmarsch zur Mehrzweckhalle. Er wird übrigens vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Dorste begleitet.

Der wird auch in der Halle für die Musik sorgen, wo gegen 20 Uhr das „Schwörnkenessen“ beginnt. Am Pfingstsonntag, 9. Juni, werden die Schaffer am Gottesdienst teilnehmen, der um 9.30 Uhr in der St. Martin-Kirche beginnt. Um 13 Uhr wird der Abmarsch vom Schwarzen Bären zur Jagewiese losgehen. Mit dabei ist der Spielmannszug des Jäger-Corps Northeim, der auch auf der Jagewiese musizieren wird.

Um 15 Uhr wird übrigens die reich gedeckte Kaffeetafel in der Mehrzweckhalle geöffnet, in der ab 20 Uhr nach der Musik der fünf jungen Vollblutmusiker der „Live Style Band“ aus Leipzig getanzt werden kann. Am Pfingstmontag, 10. Juni, beginnt um 9 Uhr das Junggesellenfrühstück unter der Eiche auf dem Festplatz. Dort werden am selben Tag um 18 Uhr die neuen Schaffer angesetzt. Was selbstverständlich auch nicht fehlen wird, ist der kleine, aber feine Jahrmarkt, der an dem Pfingstwochenende auf den Festplatz zum Verweilen einlädt. pb