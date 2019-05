Wahl zum schönsten Wanderweg: Hexenstieg ist nominiert

Die Fachzeitschrift Wandermagazin sucht zum 12. Mal „Deutschlands Schönste Wanderwege 2019“. Das Magazin für Outdoorbegeisterte kürt jährlich den Publikumspreis in den Kategorien Tagestouren und Weitwanderwege. In Letzterer steht in diesem Jahr auch wieder der Harzer-Hexen-Stieg zur Wahl, für den noch bis zum 30. Juni online unter www.wandermagazin.de abgestimmt werden kann.

Als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ und einer der „Top Trails of Germany“ verbindet der Harzer-Hexen-Stieg auf rund 94 Kilometern die Orte Osterode und Thale, wobei er sich an zwei Stellen teilt und so unterschiedliche Streckenvarianten ermöglicht. Bereits 2008 wurde der Harzer-Hexen-Stieg vom Wandermagazin zum „Schönsten Wanderweg Deutschlands“ gekürt. Am 7. September werden die drei Erstplatzierten geehrt.