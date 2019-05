144.000 Euro fließen in Osteroder Schlosskirche

Der Bund beteiligt sich mit 189.000 Euro an zwei Denkmalschutzprojekten in Osterode und Holzerode. Das habe der Haushaltsausschuss des Bundestages beschlossen, heißt es in einer Mitteilung der Bundestagsabgeordneten Fritz Güntzler (CDU) und Thomas Oppermann (SPD). „Wir freuen uns sehr, dass die Orgel der Kirche in Holzerode mit 45.000 Euro und die Schlosskirche in Osterode mit 144.000 Euro unterstützt werden“, heißt es in der Mitteilung der Göttinger Abgeordneten. Mit dem Geld soll die Innenrenovierung der mehr als 800 Jahre alten St.-Jacobi-Schlosskirche in Osterode unterstützt werden.

Oppermann und Güntzler hatten sich nach eigenen Angaben für die Finanzhilfe durch den Bund stark gemacht. „Die finanziellen Zusagen sind wichtig, um das kulturelle Erbe unserer Region erhalten zu können“, erklärten Oppermann und Güntzler. Ohne Unterstützung des Bundes wären Denkmalschutzprojekte nur schwer zu bewältigen. mib