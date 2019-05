Osterode Die Grünen laden zu einer Townhall-Diskussion über Europa am 13. Mai ins Foyer der Stadthalle ein.

Trittin und von Cramon diskutieren in Osterode

Zu einer Townhall-Diskussion mit dem Bundestagsabgeordneten Jürgen Trittin und Europakandidatin Viola von Cramon am kommenden Montag, dem 13. Mai, um 19 Uhr im Foyer der Stadthalle Osterode laden Die Grünen Osterode ein. Die Veranstaltung steht unter dem Namen „Trittin trifft: Europa vor der Wahl – Wohin steuert Europa?“

Am 26. Mai ist Europawahl. Etwa 400 Millionen Europäerinnen und Europäer haben die Chance, ihre Vertreterinnen und Vertreter direkt ins Europäische Parlament zu wählen.

Die Europäische Union ist ein Friedensprojekt. Sie steht für Demokratie und wirtschaftliche Teilhabe. Viele Menschen spüren alltäglich, wie die Europapolitik sie positiv betrifft – ihr verdanken die Bürgerinnen und Bürger gestärkte Arbeitnehmerrechte, klare Klimaziele, mehr Datenschutz oder die Abschaffung der Roaminggebühren. Doch dieses Europa steht unter Beschuss.

„Marktradikale haben lange versucht, Europa auf einen bloßen Binnenmarkt zu reduzieren. Angela Merkel hat Europa in die Austerität gezwungen. Das hat die Rechten stark werden lassen. Rechte Antidemokraten propagieren heute die Nation als Lösung aller Probleme“, schreiben Die Grünen in ihrer Pressemitteilung zu der Veranstaltung.

Die großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimakrise, soziale Gerechtigkeit, Krieg und Vertreibung, Biodiversitätsverlust – ließen sich nicht national lösen. Globale Probleme bedürften globaler Lösungen – „die gibt es nur mit einer starken Europäischen Union. Sie muss ihre drei Grundversprechen wieder in Kraft setzen: Frieden, Demokratie, Teilhabe. Für diese Politik streiten wir Grüne in Europa“, heißt es in der einladenden Pressemitteilung weiter.