Die Band „Truck Stop“ rockt die Stadthalle Osterode

Zwar sangen die sechs Jungs von Truck Stop vor 39 Jahren, dass der Wilde, Wilde Westen in einem Studio in Maschen, gleich bei der Autobahn, anfängt, doch an diesem Abend begann er in der Stadthalle Osterode. Dafür sorgten die Country-Musiker mit einem weit über zweistündigen Programm, welches das zahlreich erschienene Publikum begeisterte.

Die Cowboys von der Waterkant spielten nicht nur Lieder, die alle kannten und liebten, sondern auch einiges aus ihrem neuen Album. Somit lautete auch das Motto dieses Konzerts „Ein Stückchen Ewigkeit“, und genau die präsentierten die Musiker rund um das Urgestein „Teddy“ mal mit modernster Technik und mal einfühlsam unplugged. Zwischen den Gästen und der Band, die erstmals vor 46 Jahren auf sich aufmerksam machte, war von Anfang an Einklang zu spüren.

Bei Songs wie „Ich möcht’ so gern Dave Dudley hör’n“ oder „Großstadtrevier“, die Filmmusik zur gleichnamigen Fernsehserie, gingen die textsicheren Zuhörer direkt mit und das nicht selten mit stehenden Ovationen. Gemeinsam mit der Band traten die Fans, darunter auch einige, die stilecht im zünftigen Cowboy-Outfit erschienen waren, eine Reise in die musikalische Vergangenheit an.

Kaum zu bremsen war die Begeisterung, als Teddy zusammen mit Andreas die Bühne verließ, um sich zum Händeschütteln unter ihre Fans zu begeben. Besonders gut kam es auch an, als Teddy das Schlagzeug gegen einen Bademantel eingetauscht hatte, um die „Männergrippe“ zu besingen. Ihm wurde seitens seiner fünf Bandkollegen der Titel der Heidi Kabel der Country-Musik verliehen, mit ihm sei das „Ohnesorg-Theater“ neu erfunden worden. Nach Zugaben, Gesprächen, Fotos und Autogrammen endete dieser erfolgreiche Country-Abend.