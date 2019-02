Ein Hauch von Frankreich

Foto: Stadt Osterode am Harz

Osterode Französischer Besuch in der Sösestadt genießt die Autostadt und das Winterwetter.

19 Schüler sowie drei Lehrkräfte aus Armentières besuchten Osterode. Der stellvertretende Bürgermeister Peter Wendlandt wies darauf hin, wie wichtig es gerade in heutiger Zeit ist, Freundschaften in der Welt und Europa zu gründen und zu pflegen.

Überall auf der Welt gehen Menschen auf Konfrontation um sich für gerechtere Bezahlung, Betriebsschließungen, Klimaschutz, gesündere Lebensmittel und andere Missstände einzusetzen. In diesem Jahr besuchten die Schüler gemeinsam die Autostadt in Wolfsburg, die Eishalle in Braunlage und genossen mit den Familien das Winterwetter.