Mekom empfängt junge Fach- und Führungskräfte bei Netzwerktreffen

Unlängst war das Autohaus Wentorf & Schenkhut Schauplatz des ersten Netzwerktreffens für Fach- und Führungskräfte unter 40 Jahren. Eingeladen dazu hatte das Mekom Regionalmanagement Osterode. Ob im Job oder im Berufsfindungsprozess ist das „Netzwerken“ von großer Bedeutung. Ziel der dadurch entstehenden Beziehungen ist es, diese zukünftig erfolgreich als Türöffner für die eigene berufliche Karriere zu nutzen. Wer einflussreiche Personen in einem Unternehmen kennt und auch selbst dort bekannt ist, wird eher bei neuen Herausforderungen berücksichtigt werden.

Hier setzt die Idee der Mekom an. Mit „Young Professionals“ werden branchenübergreifend junge Fach- und Führungskräfte vernetzt. „Keiner kommt als Spitzenfach- oder -führungskraft auf die Welt, jedoch kann man sich vieles aneignen. Darunter gehört auch der Austausch untereinander. Möglichkeiten zum Netzwerken gibt es reichlich, sie müssen nur ergriffen werden“, erläuterte Sylvia Wulf vom Mekom Regionalmanagement.

Etwa 26 Teilnehmer nutzten daher die Chance, sich zu präsentieren. Rainer Guse, Inhaber der Gedanken-tanken-Akademie Hannover-Göttingen, erläuterte, wie man seine „Flirtkünste“ einsetzt, um an die richtigen Kontakte in Unternehmen zu gelangen. Fragen, wie z.B. „Was machen Sie beruflich, was ist Ihre Idee, warum sollten wir Sie einstellen?“ wurden in den Fahrzeugen des Autohauses gestellt, um die Situation aufzulockern. Jeweils ein „Fahrer“ und „Beifahrer“ kamen so ins Gespräch. Der Beifahrer hatte nun Gelegenheit, sich und seine Idee in kurzer Zeit vorzustellen.

Diese Methode ist als „Elevator Pitch“, also Fahrstuhlpräsentation, bekannt und so benannt, weil sie tatsächlich in einem Aufzug erstmalig angewendet wurde. Ein bewährtes Instrument für eine kurze, zeitlich begrenzte Zusammenfassung, etwa einer neuen Idee. Gelingt es, seinen Gesprächspartner mit seiner Präsentation in 60 Sekunden zu überzeugen, werde man diesem eher im Gedächtnis bleiben, als bei langen Gesprächsrunden. Nach Zeitablauf stieg der Beifahrer aus und wechselte das Fahrzeug.

„Wir sind begeistert über zahlreiche kontaktfreudige Young Professionals, die nun unser Netzwerk bereichern. Beim Elevator Pitch haben sich aus diesem Knäuel an menschlichen Beziehungen schnell die relevanten Geschäftskontakte herauskristallisiert. Das war ganz sicher nicht das letzte Treffen dieser Art, sondern der Beginn des Netzwerkens einer neuen Generation an Fach- und Führungskräften“, erklärte Sylvia Wulf im Anschluss. Eine zweite Veranstaltung sei bereits in Planung.