Beim Wintervergnügen des TSC Dorste wird lange gefeiert

Dorste Bis in den frühen Morgen herrscht in der Dorster Festhalle beste Stimmung. Für die Musik sorgt die Band Genesis, die Fotobox wird rege genutzt.

Weit mehr als 150 Gäste konnten der TSC Dorste sowie Festhallenwirt Frank Friedmann samt Team in der Dorster Festhalle begrüßen. Der Sportverein hatte zu seinem jährlichen Wintervergnügen eingeladen und war mit der Resonanz, besonders aus Reihen der jüngeren Mitglieder, sehr zufrieden.

Mit Franziska Murken holte sich der Vorstand eine weitere fleißige Helferin mit ins Team, die die Festhalle sehenswert dekorierte und für eine tolle Atmosphäre sorgte. Der Vorsitzende Tim Launhardt freute sich, dass auch viele Vereine aus dem Dorf, der KSB Göttingen-Osterode sowie Ortsbürgermeisterin Helga Klages der Einladung gefolgt waren.

Stehende Ovationen für Tänzerinnen

Nach einem gelungenen Essen rissen 17 junge Damen des Tanzstudio Kerstin Baufeldt die Tanzfläche an sich. Mit zwei verschiedenen Choreografien sowie einer Zugabe waren ihnen stehende Ovationen zurecht sicher. Es übernahm die Band Genetics, die bis weit nach Mitternacht die Gäste zu unterhalten wusste und dafür sorgte, dass mit der Rudereinlage zu Achim Reichels Aloha heja he auch der sportliche Teil nicht zu kurz kam. Ebenfalls gut genutzt wurde die installierte Fotobox. Dank vieler Spender konnte der TSC auf ein breites Spektrum an verschiedensten Verkleidungen zurückgreifen.

Zu späterer Stunde wurden die 15 Gewinner der kleinen Tombola bekannt gegeben. Hierbei verloste man unter anderem ein Tag mit der ersten Herren des Vereins. Der Gewinner wird mit der Mannschaft ein Auswärtsspiel besuchen, im Bus mitfahren, an der Spielbesprechung teilnehmen sowie einen Platz auf der Auswechselbank einnehmen.

Als die Veranstaltung in den Morgenstunden zu Ende ging, traten viele Gäste geschafft aber glücklich den Heimweg an.