LAG Rock startet mit vielen musikalischen Projekten durch

Im Jahr 2019 ist viel Musik drin, denn die Landesarbeitsgemeinschaft Rock in Niedersachsen (LAG Rock) feiert nicht nur ihr 30-jähriges Bestehen, sondern es finden auch viele Projekte statt, zu denen sich Musikbegeisterte anmelden können. Nachwuchsmusiker können sich für den Wettbewerb Local Heroes über www.localheroes-nds.de zu den Veranstaltungen anmelden, die im Frühjahr und Sommer stattfinden. Die Semifinale und das niedersächsische Landesfinale gehen im Musik Zentrum Hannover über die Bühne.

Vom 14. bis 15. Mai ist das Kulturzentrum Musa in Göttingen Gastgeber für das Pop Meeting Niedersachsen. In Workshops, Seminaren und bei Podiumsdiskussionen tauschen sich Akteure der Szene aus – von Musikern über Musikschulen und -initiativen, Veranstaltern, Spielstätten bis zu Förderern. In den Sommerferien lädt die LAG Rock Musikerinnen zu den Niedersächsischen Frauenmusiktagen und zum Mädchen-Musik-Camp EMMA ein: In Osterode kommen vom 10. bis 14. Juli Frauen und Mädchen zum Musizieren zusammen. Darüber hinaus finden zahlreiche Seminare und Workshops von „Rock da base“ und „Band total“ in ganz Niedersachsen statt.

Bei ihrer Mitgliederversammlung wählte die LAG Rock einen neuen Vorstand: Vorsitzender ist Sascha Pelzel, bestätigt wurden Christian Serfati als zweiter Vorsitzender und Andreas Haug als Kassenwart. Beisitzerin ist Julia Wartmann.