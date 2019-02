Volks und Schützenfest Schwiegershausen verpachtet

Schwiegershausen Die Vorbereitungen für das Schützenfest in Schwiegershausen sind gestartet. Festwirt ist Hans Berger.

Mit der traditionellen Verpachtung des Volks- und Schützenfestes 2019 in Schwiegershausen hat die heiße Phase der Festvorbereitung begonnen.

Dafür hatte sich der Vorstand der Schützengesellschaft mit Ortsbürgermeister Wolfgang Wode, den Schützenmeistern und anderen Würdenträgern sowie den potenziellen Wirten im Gasthof Zur Linde getroffen, um mit den Bewerbern den für beide Seiten zu akzeptierenden Vertrag auszuhandeln.

Nach fast vier Stunden des Verhandelns und Kegelns stand fest, dass Hans Berger und dessen Frau Carola, Inhaber des Gasthauses Ohnesorge, die Festwirte für die Schützengesellschaft sind. Die Biwaks finden übrigens wieder auf dem Saal von Ohnesorge statt. Für die Bewirtung in der Festhalle wird sich das Team um Sina Barke und deren Vater Rolf kümmern. Beide Verträge wurden mit einem Handschlag besiegelt.

„Die bereits 34. Auflage des Volks- und Schützenfestes kann kommen“, darin waren sich alle einig. Die nächsten Termine der Schützengesellschaft sind übrigens die Osterfeuerparty mit viel Musik am Ostersamstag in der Mehrzweckhalle und die traditionelle Chargenwahl am Ostersonntag.