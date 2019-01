Politik muss Gemeinschaftsprojekt sein

Der CDU-Stadtverband am Harz hat am vergangenen Freitag zum traditionellen Neujahrsempfang und Grünkohlessen in das Hotel Sauerbrey in Lerbach eingeladen. „Wir freuen uns auf ein spannendes, aber auch anstrengendes Jahr“, begrüßte der Vorsitzende Albert Schicketanz die zahlreichen Mitglieder und...