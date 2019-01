Spendenübergabe der Feuerwehr Freiheit an die Notfallseelsorge.

Freiheit 500 Euro bekam die Einrichtung von der Freiheiter Wehr. Sie wird in die Ausbildung neuer Notfallseelsorger investiert.

Tolle Spende an die Notfallseelsorge

Beim Neujahrsempfang des Kommandos der Freiwilligen Feuerwehr Freiheit konnte in diesem Jahr ein besonderer Gast begrüßt werden. Notfallseelsorger Horst Reinecke war der Einladung des Ortsbrandmeisters Thomas Domeyer gefolgt. Anlass hierfür war eine Spende der Feuerwehr für die Notfallseelsorge des Landkreises Göttingen. Bei der Weihnachtsfeier der Aktiven und der Altersabteilung waren im vergangenen Jahr erstmalig Lose für einen guten Zweck verkauft worden. Im Vorfeld hatten einige Kameraden der Wehr bekannte Geschäftsleute um Spenden und Werbegeschenke gebeten, die dann an diesem Abend verlost wurden. Es wurden 83 Lose verkauft und der Erlös dann von der Wehr auf 500 Euro aufgerundet. Diese Summe wurde jetzt an Horst Reinecke übergeben. Er freute sich sehr über diese Spende.

Die Notfallseelsorge konnte drei neue Notfall Seelsorger gewinnen, die jetzt ausgebildet werden müssen. Dafür wird diese Spende eine gute Verwendung finden.