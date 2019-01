Brand: Bewohner rettet sich mit Sprung aus dem Fenster

Feuerwehreinsatz in der Seesener Straße in Osterode. Eine Pfanne mit heißem Fett, die auf einem Herd vergessen wurde, war in Brand geraten.

Osterode. Am Donnerstagabend kam es im Wohnhaus in der Seesener Straße in Osterode zum Brand. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Donnerstagabend ist es in der Seesener Straße zu einem Feuer gekommen. Darüber informiert die Polizei. Aus Unachtsamkeit sei auf einem Herd in der Küche eines Wohnhauses eine Pfanne mit heißem Fett in Brand geraten. Bei dem Versuch, sich selbst aus dem verrauchten Gebäude zu retten, wurde ein Bewohner durch einen Sprung aus dem Fenster in etwa zwei Metern Höhe schwer verletzt. Eine zweite Bewohnerin zog sich eine Rauchgasvergiftung zu.

Die Bewohner der betroffenen Wohnung hatten zuvor eigene Löschversuche unternommen und konnten das Feuer größtenteils selbst löschen, berichtet die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte waren beide Bewohner bereits außerhalb der Wohnung, ebenso wie einige Hunde. Vermisst wurden dagegen ein weiterer Hund und eine Katze. Diese wurden von den Einsatzkräften gerettet, die anschließend die Räume lüfteten und kleinere Nachlöscharbeiten vornahmen. Nach Angaben der Polizei entstand ein geringer Sachschaden in der Küche. Die Seesener Straße wurde für eine Stunde gesperrt.