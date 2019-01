Anbau am Rollberg in Osterode brennt

Ein Anbau eines Wohnhauses am Rollberg ist am Mittwoch in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 16.30 Uhr alarmiert, beim Eintreffen brannte das kleine Gebäude bereits lichterloh. Das Feuer konnte aber innerhalb kürzester Zeit gelöscht werden, berichtet Ortsbrandmeister Thomas Riedel. Weil unter anderem Autoreifen in dem Gebäude gelagert waren, gab es eine massive Rauchentwicklung. Das angrenzende Gebäude hat durch das Feuer leichten Schaden genommen, es wurde sicherheitshalber evakuiert, so die Polizei auf Nachfrage unserer Zeitung.

Vor Ort waren neben der Feuerwehr mit 32 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen, die Polizei und der Rettungsdienst. Zudem wurde auch die Tatortermittlungsgruppe aus Northeim angefordert.