MTV Förste lädt wieder zum Volkswandern ein

Der MTV Förste lädt am Sonntag, 30. Dezember, zur traditionellen Winterwanderung in den Westerhöfer Wald ein. Die Wanderung findet bereits zum 86. Mal statt.

Dieses Mal hat sich der veranstaltende MTV Förste etwas Besonderes einfallen lassen: Unter sachkundiger Führung von Carsten Bayer wird eine Wanderung auf den Spuren der historischen Kleinbahnstrecke angeboten. Start der geführten Tour ist um 10 Uhr am alten Bahnhof in Westerhof.

Der Wandertag ist eine der größten und beliebtesten Veranstaltungen dieser Art in der gesamten Region, heißt es vonseiten der Veranstalter. In einer Sternwanderung geht es von allen umliegenden Ortschaften zum Jagdhaus in den Westerhöfer Wald. Allein im vergangenen Jahr nahmen rund 600 Wanderer daran teil. Der MTV Förste richtet die Wanderungen bereits seit 43 Jahren zweimal im Jahr – einmal um den Jahreswechsel und einmal am 1. Mai – aus. Alle Wanderer können sich zwischen 10 und 14 Uhr am Jagdhaus anmelden. Natürlich ist für Essen und Trinken gesorgt. Für die Glühweinzubereitung wird eine Feldküche aufgebaut.

Die Forstverwaltung bittet, nicht mit dem Auto anzufahren, die Wanderwege zu benutzen, den Wald sauber zu halten, Hunde an der Leine zu führen und kein offenes Feuer zu machen. Das Befahren der Forstwege und das Parken an den Forstwegen ist ebenfalls nicht erlaubt, teilen die Veranstalter mit.