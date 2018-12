Die Gäste hatten sich zunächst für einige Tage in das Hotel eingemietet. Doch es kam anders.

Gäste verwüsten Hotelzimmer in Osterode und klauen Bettzeug

Einmietbetrug und Diebstahl begingen zwei Hotelgäste zwischen Mittwoch und Donnerstag in einem Hotel in der Hoelemannpromenade in Osterode.

Die zwei Gäste mieteten sich zunächst für einige Tage in dem Osteroder Hotel ein, reisten aber in der Nacht zu Donnerstag ab, ohne die Hotelrechnung zu begleichen.

Bei der Überprüfung des Zimmers verschlug es der Hoteleigentümerin dann die Sprache. Nicht nur, dass die Gäste das Zimmer verwüstet und diverses Mobiliar beschädigt hatten, sie ließen auch einige Einrichtungsgegenständen sowie Kopfkissen und Bettdecken mitgehen. Das berichtet die Polizei.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 400 Euro. Die Geschädigte stellte einen Strafantrag bei der Polizei Osterode.