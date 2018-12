Leckere Plätzchen gebacken

Die Besucherinnen des Seniorennachmittags des Stadtteiltreffs Westlich Röddenberg waren fleißig: Sie haben wieder Plätzchen gebacken. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helferinnen wurden zwei Sorten für die Treffen in der Adventszeit hergestellt. Natürlich haben alle hinterher die fertigen Plätzchen probiert und für sehr lecker befunden. Der Seniorennachmittag findet jeden Montag von 15 bis 17 Uhr (außer an Feiertagen) im Stadtteiltreff Westlich Röddenberg in der Stettiner Str. 52 in Osterode statt. Am Montag, dem 17. Dezember findet die Weihnachtsfeier des Seniorennachmittags statt. Alle, die gern einen gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen mit wechselndem Programm verbringen möchten, sind zu den Seniorennachmittagen eingeladen. Weitere Informationen gibt Marion Janeczek vom Paritätischen Osterode, die Ansprechpartnerin des Stadtteiltreffs, Tel.: 05522 / 90 77 0.

