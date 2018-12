Beim Entsorger Veolia war Müll in Brand geraten.

Osterode. Gegen 7.45 Uhr am Dienstagmorgen wurden die Feuerwehren Osterode und Lasfelde zu einem Brand in der Leege gerufen. Dort hatten sich bei der Firma Veolia Müllreste in einer offenen Halle unter großer Rauchentwicklung entzündet. Unter Atemschutz rückten die Wehrleute dem Brandnest zu Leibe und löschten es rasch ab. Gefahr für Gebäude und Personen bestand nicht, die Mitarbeiter des Unternehmens hatte man rechtzeitig aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Dennoch war der Aufwand immens, denn das Löschwasser musste teilweise von weiter her geleitet werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen an der Herzberger Landstraße, wo Schläuche über die Straße geführt wurden.

