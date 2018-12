Fachwerkfünfeck-Städte wollen an Förderprojekt teilnehmen

Die Städte des Fachwerkfünfecks Osterode, Hann. Münden, Northeim, Duderstadt und Einbeck wollen sich gemeinsam am Projektaufruf 2018/19 für die „Förderung von Investitionen in nationale Projekte des Städtebaus“ beteiligen. Die geplante Antragstellung erfolgt für die kommende Förderperiode in den...