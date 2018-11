Rat stimmt mehrheitlich für Fusion der Sparkassen

Einweihungsfeier der renovierten Sparkassen-Filiale in der Eisensteinstraße in Osterode im November 2014.

In geheimer Abstimmung verabschiedete der Rat der Stadt Osterode in seiner Sitzung am Donnerstagabend die Verschmelzung der Sparkassen Osterode, Duderstadt, Bad Sachsa und Hann. Münden mit 19 Ja-Stimmen zu 15 Nein-Stimmen. Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, verlautete aus Politik und Verwaltung, allerdings müsse man die Sparkassen vor dem Hintergrund eines immer stärkeren Wettbewerbs zukunftssicher aufstellen. Massive Kritik äußerte der CDU-Fraktionschef Albert Schicketanz, der Landrat Reuter vorwarf, er wolle die Fusion durchpeitschen. Mit der Fusion der Sparkassen zur „Sparkasse in Südniedersachsen“ solle ein wettbewerbsfähiges Geldinstitut geschaffen werden mit einer Bilanzsumme von etwa 2,1 Milliarden Euro.