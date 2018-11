Seniorin startet Rundruf gegen Diebestour in Schwiegershausen

Am Sonnabend erhielt eine Osteroderin einen Anruf von einer älteren Damen aus Schwiegershausen, die sich verwählt hatte. Nach dem zweiten Anruf teilte sie ihr mit, sie sei dabei einen Rundruf in Schwiegershausen zu starten, da sich Männer im Dorf befinden, die an Türen klingeln und behaupten, sie müssten die Rauchmelder überprüfen. Sie wolle also andere Einwohner warnen.

Die Masche ist nicht neu, bestätigt auch die Polizei in Osterode. „Es gibt viele unterschiedliche Vorgehensweisen, wie Diebe versuchen in das Haus zu gelangen“, informiert sie. Meist treten sie zu zweit auf, der eine beschäftigt den Hausbesitzer oder Mieter, der andere geht seinem „Geschäft“ nach und klaut Wertgegenstände. Ehe man es bemerkt, sind sie wieder verschwunden. Die Polizei rät zur Vorsicht und dazu, keine Fremden in das Haus zu lassen.