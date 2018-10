Schnellstraße nach Herzberg am Montag gesperrt

Wer am Montag von Osterode aus in Richtung Herzberg die B243 nutzen will, muss sich mit einer Umleitungsstrecke begnügen. Ab Auffahrt Leege in Osterode bis zur Ausfahrt Aschenhütte ist die Bundesstraße für den regulären Verkehr gesperrt. Wie die Straßenmeisterei Herzberg auf Anfrage mitteilte,...