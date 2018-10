Erinnern an die legendären Dire Straits

Die Band Dire Strings lädt unter dem Titel „A tribute to Dire Straits“ zu einem Livekonzert am Freitag, dem 2. November, um 20 Uhr in das Jugendgästehaus Osterode ein. Die Band wird in mgroßer acht-köpfiger Besetzung spielen (inkl. Sax und Pedal-Steel-Guitar). „Erinnert Ihr Euch auch noch an...