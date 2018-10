Alternativer Unterricht mit buntem Angebot

Große Angebotsvielfalt und spannende Fahrten: Die Schüler des Tilman-Riemenschneider Gymnasiums haben offensichtlich Freude am alternativen Unterricht. Wie jedes Jahr war auch diesmal in der letzten Woche vor den Herbstferien am TRG die Fahrten- und Projektwoche angesagt. In Helmershausen lernten...