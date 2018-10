THW-Ortsverbände aus dem Kreis Göttingen helfen bei Bekämpfung des Moorbrandes in Meppen.

Osterode Helfer aus den Verbänden Bad Lauterberg, Osterode, Gieboldehausen, Göttingen und Hann. Münden unterstützen in vielen Bereichen Kräfte vor Ort.

THW-Ortsverbände helfen bei Moorbrand in Meppen

Einsatzkräfte mehrerer Ortsverbände des Technischen Hilfswerks (THW) aus dem Landkreis Göttingen helfen derzeit bei der Bekämpfung des Moorbrandes bei Meppen. Bis zu 50 Einsatzkräfte waren zeitweise mit den unterschiedlichsten Einsatzaufgaben beauftragt.

Helfer aus Osterode und Bad Lauterberg unterstützen beim Betrieb eines THW-Bereitstellungsraums für die im Einsatz befindlichen Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr. Im Bereitstellungsraum wurden bis zu 1.000 Einsatzkräfte in Zelten und Turnhallen untergebracht. Nicht nur für die Unterbringung und Möglichkeit zum Ausruhen wurde im Bereitstellungsraum gesorgt, auch die Verpflegung erhielten die Einsatzkräfte dort, berichtet das THW.

THW-Ortsverbände aus dem Kreis Göttingen helfen bei Bekämpfung des Moorbrandes in Meppen. Foto: THW

Spezialisten für den Betrieb von Netzersatzanlagen (Stromerzeugern) kamen aus Bad Lauterberg. Führungsunterstützung für die Einsatzleitung und die Erfassung an- und abrückender Einsatzkräfte von THW und Feuerwehr kam auch aus dem Ortsverband Gieboldehausen und Göttingen. Um die Wasserförderung über bis zu vier Kilometer lange Förderstrecken sicher zu stellen, war die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen aus dem Ortsverband Göttingen gemeinsam mit anderen Fachgruppen im Einsatz. Die Hochleistungspumpen sind auch weiterhin vor Ort im Einsatz. Maschinisten und Kraftfahrer der

Fachgruppe stellten sicher, das die Pumpen rund um die Uhr in Betrieb sind.

Laboranten der Fachgruppe Trinkwasserversorgung aus Göttingen beprobten in Zwölf-Stunden-Schichten das Trinkwasser im Bereitstellungsraum. Mit Materialtransporten brachten Göttinger Einsatzkräfte Zelte und eine mobile Tankstelle nach Meppen. Aus Hann. Münden kam logistische Unterstützung für den Materialtransport sowie Unterstützung für Führungsaufgaben der Einsatzleitung.

THW-Ortsverbände aus dem Kreis Göttingen helfen bei Bekämpfung des Moorbrandes in Meppen. Foto: THW

Der Einsatz ist noch immer nicht abgeschlossen. Derzeit übernimmt die Bundeswehr nach und nach Aufgaben der zivilen, ehrenamtlichen Helfer. Damit werden nach und nach auch die freiwilligen Einsatzkräfte aus den THW-Ortsverbänden im Landkreis Göttingen in ihre Standorte zurückkehren. Sie haben in diesem Einsatz erfolgreich und kameradschaftlich mit THW-Einsatzkräften aus ganz Deutschland zusammengearbeitet, heißt es vonseiten des THW. Koordiniert wurden die Einsatzaufträge für die THW-Ortsverbände des Landkreises Göttingen aus der Regionalstelle des THW in Göttingen. Dort wird eine 24-stündige Rufbereitschaft vorgehalten,um jederzeit auf Anforderungen reagiere zu können.