Alles zu Rechten und Pflichten in der Ausbildung

„Was steht eigentlich in der Ausbildungsordnung? Wie sieht die Arbeitszeitregelung für Azubis aus? Wann bin ich in der Ausbildungszeit kündbar?“ Fragen rund um Ausbildungs- und Arbeitsrecht beantworten derzeit 15 junge Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter an Berufsschulen in Niedersachsen. Die...