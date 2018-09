Die Gala für die Elhadj Diouf Foundation ist ausverkauft

Osterode Adel Tawil ist einer der Gäste am Dienstag, 11. September, in der Stadthalle Osterode. Interessierte können ein Konzertbesuch bei ihm mit Meet & Greet ersteigern.

Davon träumen durfte man vielleicht, aber jetzt ist der Traum Realität: Die große Gala zugunsten der Elhadj Diouf Foundation (EDF) am kommenden Dienstag in der Stadthalle Osterode ist komplett ausverkauft. Das konnte wenige Tage vor dem Galaabend Tobias Rusteberg, Stifter der Foundation, verkünden.

Rund 800 Gäste werden in Osterode dabei sein, um gemeinsam die Verbindung in den Senegal zu stärken – und das sogar ganz wörtlich genommen. Denn eine der vielen Aktionen wird eine Kilometer-Aktion sein, um eine symbolische Brücke zwischen Osterode und Kaolack zu errichten.

Ein zentraler Punkt ist die Versteigerung von hochwertigen Money can’t buy-Preisen, also Dingen, die man nicht käuflich erwerben kann. Unter anderem kann auf einen Konzertbesuch bei Adel Tawil inklusive Backstagetreffen geboten werden. Der Sänger ist am Dienstag in Osterode dabei, um für die musikalische Umrahmung zu sorgen.

Auch Matthias Stach, der die Gala moderieren wird, ist schon aufgeregt. Derzeit noch als Kommentator bei den US Open in New York im Einsatz, hat er den Dienstag schon fest im Blick und hofft auf einen reibungslosen Rückflug: „Es sind aufregende Zeiten. Auf der einen Seite fiebere ich hier den Finalspielen in Flushing Meadows entgegen, auf der anderen Seite schlägt mein Herz für die Gala am Dienstag.“

Für alle, die keine Karte mehr bekommen haben, gibt es zumindest eine kleine Entschädigung. Die Gala wird live über die Facebook-Seite der EDF gestreamt. Auch in Kaolack fiebert man der Übertragung entgegen, im Saal der Bezirksverwaltung treffen sich hunderte Interessierte zu einem gemeinsamen Public Viewing. rk