SPDler zu Besuch in Hamburg

Zwei Tage Hamburg standen auf dem Programm der SPD Schwiegershausen. Hier waren nach der Ankunft zunächst die Landungsbrücken das Ziel, von denen eine Hafenrundfahrt startete. Hier konnten die Teilnehmer den Containerhafen, die AIDAPerla am Kreuzfahrtterminal sowie riesige Containerschiffe hautnah erleben. Auch der Elbstrand war von der Barkasse aus sehr schön anzusehen. Einige besuchten anschließend eine Kaffeerösterei, andere schauten sich auf der Reeperbahn um oder schnupperten auf dem „Dom“ Kirmesluft. Der erste Tag endete mit dem Essen in einem brasilianischen Restaurant, was für alle zu einem kulinarischen Erlebnis wurde. Eine Stadtrundfahrt, eine Orgelandacht im „Michel“ und der Besuch der Elbphilharmonie standen darüber hinaus auf dem Programm.