Harzer Wurst und Palatschinken

Noch wird kräftig gewerkelt im Freiheiter Hof, gelegen an der Einmündung der Alten Harzstraße in die Hauptstraße des Ortsteils Freiheit: Zumindest in der unteren Etage soll alles fertig sein, wenn er am 13. Juli neu eröffnet. Im Juni 2017 hatte sich die Familie Steuerwald nach vielen Jahrzehnten...