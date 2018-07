Osterode Am 18. Juli findet das erste Treffen einer neuen Selbsthilfegruppe bei Angst- und Panikstörungen statt. Der Paritätische lädt Betroffene ein.

Gegen die Angst vor der Angst: neue Selbsthilfegruppe in Osterode

In Osterode wird am kommenden Mittwoch, 18. Juli, eine neue Selbsthilfegruppe für Betroffene mit Panik- und Angststörungen gegründet. Der Paritätische Osterode lädt zum ersten Treffen ein, das im Paritätischen Sozialzentrum, Abgunst 1, veranstaltet wird.

Jeder Mensch hat mal Angst. Sie ist ein normales Gefühl, das in den meisten Situationen eine wichtige Warnfunktion hat, da sie auf Gefahren hinweist. Wenn jemand aber in einer eigentlich ungefährlichen Situation übertriebene Angstgefühle erlebt, spricht man von einer Angststörung, durch die das Leben der Betroffenen erheblich eingeschränkt wird.

Es gibt verschiedene Arten von Ängsten, beispielsweise vor bestimmten Situationen oder Objekten, die betroffenen Menschen haben Angst vor Hunden oder Spinnen, vor Situationen, in denen sie außerhalb ihrer gewohnten Umgebung sind oder vor Plätzen, auf denen sich viele Menschen aufhalten. Sie haben Angst, nicht schnell genug einen sicheren Ort erreichen zu können und fühlen sich wie in einer Falle.

Ungerichtete Ängste

Zusätzlich gibt es auch ungerichtete Ängste, die ohne einen bestimmten Auslöser auftreten. Wiederholt kommt es zu unerwarteten Panikattacken, einem Zustand, der plötzlich auftritt und ein Gefühl der Beklommenheit auslöst, auch Todesängste sind möglich. Ohne eine vorliegende körperliche Erkrankung treten beispielsweise Herzrasen, Schmerzen oder das Gefühl zu ersticken auf. Durch das plötzliche und unerwartete Auftreten der Paniksymptome bauen die meisten Betroffenen eine starke Erwartungshaltung auf, sie „warten“ mit großer Furcht auf den nächsten Anfall.

Lebensalltag eingeschränkt

Unabhängig davon, an welcher Art von Angst jemand leidet, allen Ängsten ist eins gemeinsam: Die betroffenen Menschen sehen keine Möglichkeit, diese Ängste zu reduzieren. Aus diesem Grund versuchen sie, die angstauslösenden Situationen zu vermeiden, was langfristig den Lebensalltag stark einschränkt. Es entsteht eine „Angst vor der Angst“, die durch das Vermeidungsverhalten noch stärker wird. Die Betroffenen ziehen sich dann häufig zurück und haben nur noch wenig soziale Kontakte.

Um dem entgegenzuwirken, kann neben psychotherapeutischen und medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten der Austausch mit anderen betroffenen Menschen hilfreich sein. Eine Angststörung sieht man den Betroffenen nicht an, sie stoßen bei Nichtbetroffenen oft auf Unverständnis. Deshalb ist es eine Entlastung, zu sehen, dass man nicht die oder der Einzige ist, der unter diesen Ängsten leidet. Aus diesem Grund hat sich ein betroffener Mann aus dem Altkreis Osterode entschlossen, eine Selbsthilfegruppe für Betroffene mit Angst- und Panikstörungen zu gründen. Dort soll es eine Möglichkeit zum Erfahrungsaustausch geben, nicht mit professioneller Anleitung, sondern Betroffene unter sich. Alles, was gesagt wird, ist vertraulich und bleibt in der Gruppe.

Das erste Treffen dieser neuen Selbsthilfegruppe findet am Mittwoch, 18. Juli, von 18 bis 20 Uhr im Gruppenraum des Paritätischen Sozialzentrums, Abgunst 1 in Osterode statt. Alle interessierten Betroffenen sind dazu eingeladen. Für weitere Informationen steht Marion Janeczek von der Selbsthilfekontaktstelle KISS des Paritätischen Osterode, Telefon 05522/907716 oder E-Mail: kiss.osterode@paritaetischer.de, zur Verfügung.