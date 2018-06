TRG verabschiedet 84 Abiturienten

„Sie können auf- und durchatmen und mit Neugier und Zuversicht in die Zukunft blicken“, stellte Schulleiter in Karin Thiele bei der Abiturientenentlassung des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums fest. 44 junge Frauen und 40 junge Männer erhielten bei einer Feier in der Stadthalle ihr Reifezeugnis....