Osteroder Schaukasten

Parteibuch

nicht gewechselt

Es fiel durchaus auf während des Festaktes der Osteroder SPD am vergangenen Freitag in der Stadthalle, dass sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Roy Kühne die Ehre gab: „Wir kämpfen hier doch nicht gegeneinander, sondern miteinander für die Region“, sagte er, und es sei eine Selbstverständlichkeit, einen solchen Anlass zu würdigen.

Das kam gut an, an dem Abend und verleitete Dr. Alexander Saipa, Generalsekretär der SPD, in seinem Grußwort zu einer vermutlich unberechtigten Hoffnung: „Vielleicht überlegen Sie ja nach diesem gelungenen Abend, das Parteibuch zu wechseln. Sie haben ja noch Zeit zum Nachdenken, Sigmar wird ja noch einiges sagen.“

Ex-Parteichef Sigmar Gabriel sagte dann auch einiges und erhielt danach viel Applaus auch von Dr. Kühne. Dass der überzeugte CDU-Mann, der dann noch ein Grußwort sprach, wirklich „umgekippt“ ist, darf bezweifelt werden.

Die Behörden

wollen jetzt handeln

Die überfüllten Altkleidercontainer in der Lindenstraße sind schon lange Stein des Anstoßes (wir berichteten). Auch Altbürgermeister Wolfgang Dernedde regt das auf, und er beschwerte sich beim Landkreis. Auf Anfrage unserer Zeitung äußerte der sich folgendermaßen zu den Altkleidercontainern. „Das Aufstellen bedarf der Genehmigung durch die jeweiligen Grundstückseigentümer. Sofern öffentliche Flächen betroffen sind, muss die örtliche Gemeinde eine Sondernutzungserlaubnis erteilen. Eigentümer und Gemeinde haben somit die Möglichkeit, auf den Träger der Sammlung einzuwirken. Der Landkreis gibt deshalb die Beschwerde zur Prüfung an die Stadt Osterode weiter.“

Die allerdings hatte schon darüber informiert, dass es sich um ein Privatgelände handelt.

Jedenfalls will sich die Untere Abfallbehörde die Situation vor Ort ansehen, „beispielsweise um zu prüfen, ob gefährliche Abfälle abgelagert werden. Auch dazu wird sich der Landkreis mit der Stadt in Verbindung setzen, um sich gemeinsam ein Bild zu verschaffen.“

Insgesamt aber seien die Rechtslage und die Zuordnung von Zuständigkeiten komplexer.

Wert legt der Landkreis auf die Feststellung, dass er sich zusammen mit der Stadt die Situation in der Lindenstraße gemeinsam ansehen wird mit dem Ziel, Gefährdungen umgehend abzustellen und die Situation grundsätzlich zu verbessern.

Herausforderung

der besonderen Art

Viele Brote galt es zu schmieren und zu belegen zum Picknick am Sonntag, mit dem die Stadtraumperformance vom Jungen Theater Göttingen und dem Interkulturlabor endete. Gestiftet wurde das Essen vom Veranstalter. Schwer beladen mit Töpfen stellten sich zwei Frauen aus Eritrea ein und gesellten sich dazu. Sie hatten gekocht und stellten die Interessierten vor eine echte Herausforderung, denn Messer und Gabel gab es nicht. Und so versuchte man es mit den Fingern. Sicherlich stellte sich keiner so geschickt an, wie es Menschen aus Eritrea tun würden. Die beiden Frauen zeigten dafür Verständnis. Ihr Besuch jedenfalls war eine Bereicherung der frohen Gesellschaft. mp