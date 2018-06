Motorradfahrer wird bei Unfall verletzt

Osterode In Osterode kam es am Freitagabend zu einem Zusammenstoß, als ein Auto auf der Petershütter Allee nach links abbiegen wollte.

Verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Osterode. Laut Polizei war der Mann gegen 17.45 Uhr auf der Petershütter Allee in Richtung Lasfelde unterwegs, als eine Autofahrerin aus der entgegengesetzten Richtung kommend nach links auf das Gelände des McDonald’s-Restaurants und der Aral-Tankstelle einbiegen wollte. Dabei kam es zur Kollision von Motorrad und Auto. Der Biker wurde laut Polizei in die Klinik nach Herzberg gebracht.

Vor Ort waren der Rettungsdienst, die Feuerwehr Osterode mit zwei Fahrzeugen und eine Streifenwagenbesatzung.mh