Braucht der Kornmarkt eine neue Gestalt?

Er ist der zentrale Platz in der Sösestadt, ein Veranstaltungsort für Freiluftveranstaltungen aller Art, für die Wochenmärkte, das Oldtimertreffen und vieles andere mehr: der Osteroder Kornmarkt. Aber er ist inzwischen auch in die Jahre gekommen, Schäden am Pflaster, die sich nur noch notdürftig flicken lassen, zeugen unter anderem davon. Und auch die Gestaltung der weiten Fläche lässt zu wünschen...