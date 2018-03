Werkstätten kennenlernen

Am Donnerstag, dem 26. April, findet in Niedersachsen wieder der „Girls- & Boys-Day“ statt. Die Harz-Weser-Werkstätten in Osterode bieten für Jugendliche ab der 9. Klasse die Möglichkeit, einen Tag lang in die Arbeit der Einrichtung hinein zu schnuppern. Im Rahmen von Berufsorientierungsmaßnahme...