Osterode Die Beschuldigten waren zuvor in Seesen in Wohnhäuser eingedrungen. Beamte des MEK nahmen sie fest.

Einsatzkommando stellt vier Einbrecher in Osterode

Ermittlungen des Fachkommissariats Bandenkriminalität der Zentralen Kriminalinspektion Braunschweig führten jetzt zur Festnahme von vier mutmaßlichen Einbrechern in Osterode. Die Beschuldigten im Alter von 22 bis 29 Jahren konnten von Beamten des Mobilen Einsatzkommandos festgenommen werden, nachdem sie zuvor in Seesen in Wohnhäuser eingebrochen waren.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurden die dringend Tatverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Den vier Beschuldigten werden weitere Einbrüche im Bereich Goslar vorgeworfen, die zwischen Mitte Dezember und Anfang Januar verübt wurden.

Die Ermittler haben mutmaßliches Diebesgut sichergestellt, das bisher keiner Straftat zugeordnet werden konnte. Deshalb werden Tatorte und Geschädigte gesucht, die diese Gegenstände vermissen. Hinweise an die Polizei Goslar unter Telefon 05321/3390.