27-Jähriger überfallen: Polizei sucht Zeugen

Osterode Ein 27-jähriger Mann erschien am Sonntag bei der Polizei Osterode und gab an, dass er überfallen worden sei. Der Mann befand sich gegen 21.15 Uhr in Osterode, in der Straße Am Röddenberg, als plötzlich drei männliche Personen vor ihm standen und ihn mit einem Messer sowie einem abgebrochenen Flaschenhals bedrohten. Die Täter forderten die Herausgabe seines Geldes. Nachdem das Opfer einen höheren Geldbetrag übergeben hatte, flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Eine Täterbeschreibung konnte das Opfer nicht abgeben. Eine eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 05522/508-0 bei ihr zu melden.

