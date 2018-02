Förste Zwei Schornsteinbrände am Wochenende in Einfamilienhäusern in Förste sowie in Badenhausen konnten von den jeweils eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren, insgesamt 68 Kräfte mit 13 Fahrzeugen, gelöscht werden. Wie die Polizei mitteilte, konnten alle Personen unverletzt die Häuser verlassen, die Gebäude wurden nicht beschädigt.

