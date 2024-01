Herzberg. Willkommen im Landkreis: Am Neujahrstag, 1. Januar 2024, gibt es in der Helios-Klinik Herzberg/Osterode gleich zwei Geburten.

Es ist die erste Geburt des neuen Jahres in der Helios-Klinik in Herzberg am Harz: 4.520 Gramm schwer und 55 Zentimeter groß ist Diyar Nasru, als er am 1. Januar 2024 um 18.47 Uhr das Licht der Welt erblickt.

Diyar ist das dritte Kind der Familie Osman/Nasru aus Herzberg. Seine Geburt sei super verlaufen, sagt Mutter Hanifa beim Fototermin. Die Beiden sollen am Donnerstagmorgen aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Zwei Neugeborene am Neujahrstag 2024 in Herzberg am Harz

Eine weitere Geburt im Herzberger Krankenhaus gab es am Neujahrstag nur wenige Stunden später: Um 20.23 Uhr wird ein Mädchen geboren. Sie wiegt 2.420 Gramm und misst 44 Zentimeter.

„Es waren zwei schöne Geburten und ein sehr schöner Dienst. Ein schöner Start ins neue Jahr“, fasst Hebamme Jennifer Michala zusammen.

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen: