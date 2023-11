Osterode/Landkreis Göttingen. Ob Disco oder gemütliche Bar: Wo geht eigentlich noch was im Altkreis Osterode am Harz und im Landkreis Göttingen? Eine Auswahl.

Das Outfit sitzt, der Abend ist noch jung und die Lust zu Feiern steigt. Doch wo kann man das im Altkreis Osterode und dem Landkreis Göttingen eigentlich? Und wie weit muss man dafür beispielsweise von Osterode am Harz aus fahren? Braucht man einen Fahrer oder geht‘s auch mit dem ÖPNV? Wir haben eine Auswahl der Diskotheken im Landkreis Göttingen und der nahen Umgebung für Partylustige zusammengestellt.

„Inferno“ und Almhütte: Party in Bad Lauterberg im Harz

In Bad Lauterberg ist in den Gebäuden der ehemaligen Diskothek „Golden Gate“ der Nachtclub „Inferno“ entstanden. Dieser ist nur zu Veranstaltungen geöffnet, wie der Betreiber auf der Instagram-Seite der Discothek schreibt. Die nächste Feier, zu der das Inferno seine Türen öffnet, ist das „Golden Gate“ Revival am kommenden Samstag, 4. November, ab 21 Uhr. Zu finden ist das Inferno in der Wissmannstraße 35 in Bad Lauterberg.

Eine Anlaufstelle für Feierfreunde, die eine Bar-Atmosphäre bevorzugen, ist die Almhütte in Bad Lauterberg. Freitags und samstags kann in der Bar von 20 bis 2 Uhr, beziehungswiese am Samstag von 20 bis 5 Uhr gefeiert und getanzt werden. Alternativ gibt es in der Wissmannstraße 33 die „5th Rock Avenue Bar“, die montags bis donnerstags von 10 Uhr bis 1 Uhr, freitags und samstags von 10 Uhr bis 5 Uhr und sonntags von 14 Uhr bis 1 Uhr zum Besuch einlädt.

Rund 20 Kilometer - und damit eine Fahrt von rund 20 Minuten - trennen Bad Lauterberg von Osterode. Herausfordernd wird es, wenn man den Weg über den Zug nehmen möchte: Hier führt der Weg zuerst rund 14 Minuten nach Herzberg, ehe ein Bus vom Bahnhof zum Postplatz Bad Lauterberg genommen werden muss. Alternativ zum Bus gibt es noch in Herzberg den Umstieg in die RB Richtung Nordhausen, wenn der Fahrplan einen Zwischenstopp in Bad Lauterberg einplant.

Osterode bietet Tanzlokal und Darts- und Billiardkneipe

Osterode hat das Tanzlokal Check In in der Auenstraße 8 zu bieten, das jeden Freitag und Samstag von 22 bis 5 Uhr geöffnet ist. Alternativ finden Partyfans in der Waagestraße 6 die Tanzkneipe Gotenschieter kann von Dienstag bis Donnerstag von 15 Uhr bis 24 Uhr, Freitag von 15 Uhr bis 6 Uhr und Samstag von 17.30 Uhr bis 6 Uhr morgens. Wer eine gemütliche Kneipe bevorzugt, in der Darts und Billiard gespielt werden kann, wird mit dem Kapuziner in Osterode Am Bahnhof 1 fündig. Dienstag und Mittwoch ist die Kneipe von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr, Freitag und Samstag von 13 Uhr bis 3 Uhr sowie Sonntag von 13 bis 19 Uhr geöffnet.

Gemütliche Bars in Herzberg

In Herzberg beherrschen vor allem gemütliche Bars das Bild, in Sachen Diskotheken sieht es eher mau aus: EKU - Kulmbacher am Markt, eine Gastrokneipe am Marktplatz 21 in Herzberg, kann montags bis freitags von 9 Uhr bis 24 Uhr besucht werden. Eine kleine Kulteinrichtung in Herzberg, Siggi‘s Pinte, am Pfingstanger 2 bietet sich ebenfalls für einen gemütlichen Aufenthalt an. Dienstag bis Samstag hat die Kneipe ab 17 Uhr geöffnet, Zapfenstreich ist um 24 Uhr, ist manchmal jedoch gerne auch über die gängigen Öffnungszeiten erreichbar. Herzberg ist von Osterode mit der RB gut erreichbar, die Fahrt dauert in der Regel rund 14 Minuten. Um 22.34 Uhr fährt jedoch der letzte Zug von Herzberg nach Osterode zurück.

Cocktails, Jazz und Nachtclub im alte Brauerei-Lager in Nordhausen

In Nordhausen lockt nach einem Umbau des alten Lagers der ehemaligen Brauerei „Roland Bräu“ der Nachtclub „t37“ im Taschenberg 37. Geöffnet ist der Club für Events, wie am kommenden Samstag, 4. November, ab 22 Uhr zu „DISCO MOMENTS mit Tom B“. Freunde der Jazz-Musik kommen im Jazzclub Nordhausen auf ihre Kosten: Der Verein hinter der Location in der Kranichstraße 8 holt regelmäßig verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus dem Jazz-Bereich auf ihre Bühne. So auch am kommenden Samstag, 4. November, mit dem „40. Nordhäuser Jazzfest - Doppelkonzert mit Torkler - Bornstein und Christoph Irniger Pilgrim“. Wer mehr Lust auf Cocktails und Drinks hat, kann die Cocktailbar „Kostbar“ in der Kranichstraße 18 in Nordhausen finden. Die Bar hat Mittwoch, Freitag und Samstag von je 20 Uhr bis 1 Uhr geöffnet.

Rund 50 Kilometer trennen Nordhausen und Osterode voneinander - das entspricht einer Fahrtzeit von rund 47 Minuten. Mit dem Zug geht es zunächst einmal nach Herzberg, ehe dort in die RB in Richtung Nordhausen eingestiegen werden kann. Die Züge fahren ungefähr im Stundentakt, der letzte Zug des Tages von Nordhausen nach Osterode fährt um 21.49 Uhr, ehe die Bahn des Folgetages um 5.39 Uhr startet.

Göttingen hat mehrere Diskotheken zu bieten

Fündig werden Diskotheken-Begeisterte erst in Göttingen so richtig: Tanzen zu Funk, Black und Latin Music verschiedener DJs in den hohen Räumen eines historischen Bankgebäudes bietet der Club Savoy in der Berliner Straße 5. Geöffnet ist der Club am Montag von 22 Uhr bis 24 Uhr, Dienstag von 24 Uhr bis 22 Uhr, Mittwoch von 22 Uhr bis 5 Uhr, Freitag von 23 Uhr bis 6 Uhr sowie Samstag von 23 Uhr bis 6 Uhr. „In der Disco mit Skihüttenflair wird bei wechselnden Themenpartys zu Chart-, Pop- und Partymusik gefeiert“, verspricht die Diskothek Alpenmax in der Weender Landstraße 3-7. Geöffnet ist sie Freitag, Samstag und Montag von 22 Uhr bis 5 Uhr.

Wer die Klänge von House und Hip-Hop bevorzugt, der wird im Club EinsB fündig: Der Club mit studentischem Publikum bietet schlichtes Dekor und Sounds von House und Electro bis Hip-Hop. Gefeiert wird in der Nikolaistraße 1B jeweils freitags und samstags von 23 Uhr bis 5 Uhr. Düster und rockig? Dann auf in‘s Exil in die Weender Landstraße 5. Dieses lockt mit einem Alternative Rock/Indie Dancefloor und bietet regelmäßig Veranstaltungen für Nachtschwärmer, wie #wirsinddienacht am kommenden Samstag, 4. November, von 22 Uhr bis 4 Uhr. Ein kleiner Club mit Kneipencharakter ist hingegen der Sechs Millionen Dollar Club in Göttingen. „Schöner kleiner Club, mitten in der Stadt - fast immer voll! gute Stimmung“, schreibt ein Nutzer auf Google. Geöffnet ist er jeden Tag, mit Ausnahme des Sonntags. Montag, Dienstag und Donnerstag von 21 Uhr bis 1 Uhr, Mittwoch, Freitag und Samstag von 21 Uhr bis 3 Uhr.

Rund 42 Kilometer trennen Göttingen und Osterode. Mit dem Auto ist man rund 45 Minuten, mit dem Zug rund eine Stunde unterwegs, die Bahnen fahren die Strecke nahezu im Stundentakt - bis 23 Uhr - ab. Der letzte Zug von Göttingen nach Osterode des Tages fährt um 22:49 Uhr los, der früheste des Folgetages um 4 Uhr.

Auch im Landkreis sind viele alte Discotheken und Einrichtungen, wie beispielsweise das Sham, der Zeit zum Opfer gefallen. Dennoch: Wer feiern möchte, hat noch immer gute Möglichkeiten dazu - wenn auch mit etwas mehr Reiseaufwand verbunden.