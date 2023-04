Zwei Unfälle bei Hattorf: Osteroder und Herzbergerin verletzt

Hattorf. Bei zwei Verkehrsunfällen am Montag im Bereich Hattorf am Harz sind zwei Menschen verletzt worden. Die Polizeiberichte.

Zwei Personen wurden bei zwei Unfällen am Montag bei Hattorf verletzt. Das berichtet die Polizei.

Osteroder wird bei Unfall auf K406 verletzt

Eine verletzte Person sowie ein Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind demnach die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der K406 bei Hattorf. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung am Dienstag.

Demnach war der Osteroder in seinem Auto gegen 7.20 Uhr auf der Kreisstraße Richtung B27 unterwegs, als die vor ihm fahrende Bad Gandersheimerin im Einmündungsbereich verkehrsbedingt abbremsen musste. Laut Polizeibericht habe der Osteroder den Bremsvorgang zu spät bemerkt und sei aufgefahren. Durch den Zusammenstoß wurde der Mann leicht verletzt, so die Polizei.

Unfall bei Hattorf: Herzbergerin wird verletzt

Die Polizei informiert weiterhin über einen Verkehrsunfall mit einer verletzten Person am Montagnachmittag. Demnach sei es gegen 15.50 Uhr im Bereich der K407 zu einem Auffahrunfall gekommen.

Laut Polizei war die Herzbergerin aus Elbingerode kommend in Richtung Hattorf unterwegs, als sie an der Einmündung der Herzberger Landstraße verkehrsbedingt halten musste. Die hinter ihr fahrende Bad Grunderin konnte laut Polizeibericht nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die Herzbergerin leicht verletzt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

